Rusland forbyder medier at bruge ordet invasion i dækning

Russiske medier har fået forbud mod at beskrive invasionen af Ukraine som en invasion. Det russiske kommunikationstilsyn, Roskomnadzor, har lørdag indskærpet reglerne. Medierne skal fjerne alle artikler, indslag med videre, hvor Ruslands angreb på Ukraine bliver beskrevet som et ”angreb, en invasion eller en krigserklæring”.

Derudover må de for fremtiden heller ikke beskrive invasionen med disse begreber. Tilsynet anklager flere uafhængige nyhedsmedier for at have rapporteret fejlagtigt om situationen. Ifølge tilsynet har blandt andet tv-kanalen Dozhd og Novaya Gazeta, en af de største uafhængige aviser, spredt ”utroværdig information”. Chefredaktøren for avisen modtog sidste år Nobels fredspris. Hvis de ikke retter ind, kan de få bøder eller blive hindret i at udkomme. I alt har ti lokale medier fået en advarsel fra tilsynet.

Bøderne kan løbe op i knap 400.000 kroner. Rusland indledte torsdag morgen en invasion af Ukraine. Ifølge tilsynet kan medier finde ”troværdig information” på officielle russiske sider. Modsat Rusland tøver resten af verden ikke med at kalde de russiske handlinger for en invasion eller et angreb. Rusland er generelt kendt for at sprede propaganda og misinformation. Der er tidligere set eksempler på, at Rusland prøver at blande sig i valghandlinger i andre lande. I Danmark har statsminister Mette Frederiksen (S) i klare vendinger sagt, at ”der nu er krig i Europa”.

Hun har også sagt, at ”den russiske propagandamaskine kører stærkt lige nu”. Forud for invasionen afviste Rusland gentagne gange at have planer om at invadere Ukraine. De meldinger blev mødt med skepsis i vestlige lande, som havde efterretninger, der pegede på det stik modsatte.

Og torsdag morgen indledte Rusland så invasionen af Ukraine. Trods de russiske meldinger om at det ikke ville ske.

/ritzau/AFP