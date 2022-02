De russiske angreb mod Ukraine fortsætter, men Melitopol er »stadig er på ukrainske hænder« trods påstande fra det russiske militær om, at Rusland har taget kontrol over byen i det sydøstlige Ukraine.



Det siger James Heappey, der minister for Storbritanniens væbnede styrker, til det britiske medie Sky News.

»Det er klart, at den russiske plan er at indtage Kiev, men virkeligheden er, at ukrainere forpurrer dem indtil videre. Det er en utrolig indsats fra deres side. Det bringer alle mulige udfordringer i spil for Rusland, der bliver nødt til at begynde at overveje, hvordan de vil forsyne de tropper, der har taget længere tid at komme ned til Kiev, end de troede,« siger ministeren og fortsætter: