Mindst 198 civile ukrainere meldes dræbt under invasion

Efter den første dags kampe oplyste Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, at 137 ukrainere var blevet dræbt. Her henviste han til både civile og soldater. Det oplyste han kort før midnat torsdag.

Den russiske invasion af Ukraine begyndte natten til torsdag. Det skete, efter at vestlige stormagter, herunder USA, længe havde advaret om, at et russisk angreb på Ukraine var nært forestående.

Det havde Rusland gentagne gange afvist at have planer om. Men natten til torsdag begyndte Rusland at rykke styrker over grænserne til Ukraine.

Det begyndte i det østlige Ukraine. Her meddelte Rusland, at landet ville hjælpe ukrainske udbryderrepublikker mod ukrainske ”aggressioner”.

Siden har kampene bevæget sig længere ind i landet.