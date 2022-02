Ukraines præsident Volodymyr Zelenskij forsøger at aflive rygter om, at han skulle have ladet sig evakuere fra Kiev.

Flere russiske angreb på den ukrainske hovedstad Kyiv er blevet mødt med voldsom modstand fra det ukrainske militær, og ifølge det internationale medie AP har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij, afvist et tilbud fra USA om at blive evakueret. »Kampen er her: Jeg har brug for ammunition, ikke et lift.« Sådan skulle den ukrainske præsident efter sigende have responderet til opfordringen om at lade sig evakuere, ifølge mediet Independent.

Den ukrainske præsident har ad flere omgange delt videoer og billeder, hvor han henvender sig til landets borgere og forsikrer dem om, at han ikke har intentioner om at forlade landet.

Hov, det her indhold benytter cookies På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Marketing og Statistik, det gør du her: opdater dit samtykke.

Det samme sker lørdag morgen i en video fra præsidenten på Twitter, hvor Zelenskij understreger, at han ikke har intentioner om at lade sig evakuere, og at Ukraine ikke har intentioner om at overgive sig, men derimod at kæmpe videre mod Rusland. »Jeg er her. Vi vil ikke lægge vores våben. Vi vil forsvare vores land.« lyder det fra præsidenten .

I videoen, som øjensynligt er filmet af præsidenten selv, ses Zelenskij gå rundt i Kievs regeringsdistrikt, hvor han forsøger at aflive rygter om, at han skulle have opfordret hæren til at overgive sig til russiske tropper.