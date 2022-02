Facebook stopper med reklamer for russiske statsmedier

Det bliver heller ikke muligt for russiske statsmedier at tjene penge på indhold på Facebook for eksempel ved at vise reklamer.

Facebook sætter nu en stopper for reklamer for russiske statsmedier på det sociale medie.

- Vi bliver også ved med at sætte klistermærker på yderligere russiske statsmedier. Ændringerne er allerede begyndt at blive lanceret, og det fortsætter i løbet af weekenden, skriver Nathaniel Gleicher.

Man kan også tjene penge ved at lade Facebook vise reklamer foran ens eget indhold. Her får man altså del i den indtjening, som Facebook har på reklamerne.

På sociale medier som Facebook kan man købe reklameplads - for eksempel kan man betale for, at ens opslag bliver vist for brugere, som ellers ikke følger en på platformen.

Klistermærkerne betyder, at facebookbrugere vil få vist et link, når de ser et opslag fra et russisk statsmedie.

Typisk vil et sådant opslag nemlig blive pyntet med en meddelelse om, at opslaget kommer fra et russisk statsmedie.

Der vil som regel også være et link til et sted, hvor man kan læse om konflikten i Ukraine fra en tredjepart.

Det er et kneb som Facebook - og dets moderselskab Meta, der også ejer Instagram og Whatsapp - især er kendt for at gøre brug af under coronapandemien.

Her kunne brugere på især Facebook og Instagram nemlig pludselig konstatere, at deres opslag fik vedhæftet link til officielle anbefalinger fra sundhedsstyrelser og seruminstitutter, når de skrev om coronapandemien.