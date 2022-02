Ukraine: Rusland skyder på civile skibe i Sortehavet

Ifølge Ukraine er et kemikalietankskib og et containerskib blevet ramt af russisk beskydning nær Odessa.

Ukraines ministerium for infrastruktur skriver natten til lørdag, at to civile skibe er blevet ofre for russiske angreb nær den ukrainske havneby Odessa ved Sortehavet. Det ene skib var et kemikalietankskib, som sejlede under moldovisk flag. Vicedirektør for det moldoviske søfartsagentur Vadim Palachi siger, at to besætningsmedlemmer på skibet er blevet alvorligt skadet.

- Vi har kun lige for ti minutter siden fået at vide, at skibets besætning er blevet reddet, men to personer er kommet slemt til skade og er på vej til hospitalet, siger han. Det andet skib, der blev ramt, er et containerskib, der var sejlet til Odessa for at blive lastet med kornafgrøder. Russiske krigsskibe begyndte tidligere på ugen at sejle ind i Sortehavet. Ukraine har indtrængende bedt Tyrkiet om ikke at lade skibene passere igennem de to stræder ved Dardanellerne og Bosporus. Strædet ved Dardanellerne er den rute, som skibe benytter for at komme fra Ægæerhavet, som ligger mellem Grækenland og Tyrkiet, ind i Marmarahavet.

Fra Marmarahavet kan man sejle igennem strædet Bospuros, som går igennem den tyrkiske millionby Istanbul, ind til Sortehavet. Men Tyrkiet mener ikke selv, at landet kan nægte russiske krigsskibe adgang til Sortehavet. Den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Cavusoglu, sagde fredag, at en særlig klausul i en international pagt gør, at Tyrkiet er forpligtet til at lade skibe vende tilbage til deres hjemhavne - i dette tilfælde i Sortehavet. Ifølge Montreuxkonventionen fra 1936 har Tyrkiet kontrol over sine stræder og må i krigstid gerne begrænse adgangen for krigsskibe, men forespørgslen fra Ukraine har sat Tyrkiet, som forsøger at balancere sit forhold med Vesten og sit forhold med Rusland, i en svær situation.

- Hvis lande, der er i krig, efterspørger at kunne lade deres flådefartøjer vende hjem til deres hjemhavne, så skal det tillades, sagde Cavusoglu til lokalmediet Hurriyet.

/ritzau/Reuters