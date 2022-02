Ukraine: Vi ønsker forhandlinger om våbenhvile og fred

- Ukraine var og forbliver klar til at tale om våbenhvile og fred, siger talsmand Sergej Nikiforov.

Det oplyser en talsmand for den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, i opdatering på sociale medier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Styret i den ukrainske hovedstad, Kiev, er klar til at tale om våbenhvile og fred.

Derudover oplyser han, at Ukraine og Rusland diskuterer tid og sted for mulige forhandlinger. Det sker, efter at Rusland har invaderet Ukraine.

Rusland har tidligere fredag sagt, at man har tilbudt at begynde forhandlinger med Ukraine, men at kontakten stoppede.

Forløbet om de mulige forhandlinger har generelt været præget af ganske forskellige meldinger fra parterne.

Det er endnu uvist, hvilken betydning den ukrainske talsmands udtalelse får for det videre forløb.

Ukraine afviser, at landet har afslået Ruslands tilbud om at undersøge muligheden for fredsforhandlinger.