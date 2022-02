Det skriver russiske medier om krigen

Den russiske myndighed for presse og telekommunikation, Roskomnadzor, meddelte fredag morgen, at al nyhedsdækning fra ikke-statslige medier, der ikke »bygger på officielle informationer og data« fra den russiske stat, kan blive straffet med bøder på op til 400.000 danske kroner.

Ja, faktisk er det helt umuligt, for dagens angreb er ikke nævnt med et ord.

Jyllands-Posten er gået på opdagelse i den russiske medievirkelighed. Her er det svært at finde noget om angrebene på Kiev, hvis man scroller gennem det statsejede medie Russia Today.

»Kiev, som en by, hvor der bor civile, er ikke blevet bombet af nogen. Der har ikke været nogen terror dér eller instrukser om at begå terror,« sagde den russiske TV-kanal Channel One-ekspert Artyom Sheinin fredag.

Det er ifølge journalisten Pjotr Sauer fra det uafhængige russiske medie Moscow Times en fuldstændig anderledes mediedækning, end den almene russer var udsat for i 2015, hvor Rusland deltog i krigen i Syrien. Her kunne russiske seere ifølge ham ofte se levende billeder af russiske jagerfly, der udslettede deres fjender fra luften.

Dækningen af den russiske invasion i Ukraine er anderledes. Der er skruet ned for den russiske vold, samtidig er der skruet op for retorikken om, at Ukraine er et neonazistisk land, der undertrykker russiske separatister. Dette på trods af, at landets præsident Volodimir Zelenskij er jøde. Fredag kaldte Putin selv Zelenskijs regering for en samling »narkomaner«.

Politiken skriver også, at et træk fra Russia Today er at finde folk i for eksempel USA, som de ringer til, og som går med på den russiske vægtning af historien.

»Det er overraskende, at Rusland ikke har gjort noget før«, har det for eksempel lydt om invasionen fra amerikansk ’ekspert’, der var igennem på RT UK, men som ifølge Politiken aldrig blev præsenteret med en titel eller arbejdsgiver.