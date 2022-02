Han forventer, at de russiske styrker vil storme hovedstaden Kiev i nat, efter at byen fredagen igennem har været beskudt af russisk artilleri og missiller, mens de russiske styrker er nået til byens nordvestlige udkant.

Beskydningerne i Kiev er i løbet af aftenen intensiveret, og myndighederne bekræfter, at der har været fem eksplosioner nær et kraftværk i den østlige del af hovedstaden.

Samtidig er en flanke af de russiske styrker nået til bydelen Obolon godt 10 km nord for præsidentkontoret, mens en anden russisk flanke nærmer sig byen fra nordøst. Borgmesteren har opsat checkpoints ved de vigtigste indgange til byen.

Analytikere og efterretningschefer er af den opfattelse, at Rusland ønsker at indtage Kiev og afsætte regeringen.

»Russiske styrker fortsætter med at rykke frem ad to akser mod Kiev. Deres mål er at omringe hovedstaden, at sikre kontrol over befolkningen og vælte regimet,« siger chefen for den britiske efterretningstjeneste, Jim Hockenhull, til Reuters.