Beskydningerne i Ukraines hovedstad Kiev er ifølge flere medier taget til i styrke fredag aften.

Flere vidner melder til nyhedsbureauet Reuters, at der kan høres skud fra artilleri flere steder i Kiev. Det gælder blandt andet i den vestlige del af byen.

BBC–korrespondent Lyse Doucet melder om missiler, og Kievs borgmester, Vitalij Klitsjko, siger, at der er blevet hørt fem eksplosioner inden for 3–5 minutter nær et kraftværk.