Rusland nedlagde veto mod en FN resolution, der ville have fordømt invasionen i Ukraine, samtidig med at der bag kulisserne gøres forsøg på at få parterne til at møde til våbenhvileforhandlinger.

På slagmarken fortsatte den russiske fremrykning natten igennem. Den ukrainske hærledelse konstaterede i en udsendt erklæring, at