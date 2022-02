Her fremgår det dog ikke konkret, hvad Nato vil indsætte eller hvor det vil ske.

- I lyset af Ruslands handlinger vil vi tage de nødvendige konsekvenser for Natos forsvar, hedder det i udtalelsen fra topmødet.

NATO-landenes ledere har på et virtuelt topmøde fredag besluttet at sende flere styrker til medlemslande i Østeuropa. Det fremgår af en fælles udtalelse fra topmødet.

I de baltiske lande og Polen er der bekymring for, om Ruslands invasion af Ukraine kan føre til angreb på andre lande i Ruslands nærområde. Det er den bekymring, som Nato nu giver et modsvar på.

- Vi indsætter nu markant flere defensive styrker i den østlige del af alliancen. Vi vil indsætte alle de nødvendige styrker for at sikre et stærkt og troværdigt forsvar på tværs af alliancen. Nu og i fremtiden, hedder det i udtalelsen.

Her fastslår Nato-landene, at indsættelsen af flere styrker i Østeuropa ikke skal ses som en optrapning af konflikten med Rusland.