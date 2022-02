Forsker: Russisk bank-udelukkelse vil bremse EU-import af olie og gas

Rusland vil blive forhindret i at handle med omverdenen, hvis landet bliver udelukket fra Swift-systemet, som banker verden over bruger.

- Hvis man tager Swift på bordet og udelukker Rusland, så er det de facto også en udelukkelse af transaktioner, der er nødvendige for at købe russisk olie og gas, siger han.

- Men det er ikke sådan lige at gøre. For dem, man skal handle med, skal også bruge det system, og der har vi problemet.

Jonas Gejl Kaas fortæller, at særligt amerikanerne nok har tænkt over at politisere Swift, og om det vil starte en glidebaneeffekt.

- Ved at smide Rusland ud af Swift, kan det være, at andre finansielle stormagter - eksempelvis Kina - begynder at overveje, om man vil løbe risikoen for også at blive udelukket på samme måde på et senere tidspunkt.