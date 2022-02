27/02/2022 KL. 20:02

På vild flugt med tvillinge-spædbørn på tværs af Ukraine. »Det er de værste døgn af mit liv«

Ukrainere flygter i stor stil fra Putins krig. 150.000 er foreløbig ankommet til Polen. For et ungt par med tvillinger bød en 75 timer lang flugt på tværs af Ukraine på et sandt mareridt. Under tumult var tvillingerne tæt på at blive splittet.