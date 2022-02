26/02/2022 KL. 17:30

For abonnenter

Gadekampe, paniske flygtende og civile i kø til våben. Kiev er med ét forvandlet fra paradis til slagmark

Kiev er med ét forvandlet til en kampzone med eksplosioner, gadekrig og civile, der desperat søger beskyttelse. Men den ukrainske hovedstad har også vist sig at have mænd og kvinder, der ikke har tænkt sig at give op så let, men i stedet forbereder sig til væbnet kamp.