To jagerfly stiger lodret mod himlen, drejer og lader sig falde. Som i en tagfat-leg i luften. Men de er i krig og afsøger som to rovfugle terrænet under sig.

»Rusky,« siger vores taxachauffør Rostislau, før kampflyene fortoner sig i horisonten, men kun for et halvt minut efter at blive afløst af t