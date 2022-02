25/02/2022 KL. 20:00

De flygter i hast med deres småbørn og kun det mest nødvendige, men efterlader med frygt deres elskede

Polen ventes at blive den store magnet for krigsflygtninge fra Ukraine, og strømmen er i fuld gang efter Ruslands angreb på dets naboland. Men på grænseposten Medyka, det eneste sted folk går over til Polen, er det påfaldende, at en bestemt gruppe af flygtninge er helt fraværende.