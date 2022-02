Taliban frygter, at krig i Ukraine vil koste civile livet

Den Taliban-ledede regering i Afghanistan opfordrer Rusland og Ukraine til at finde forsoning i deres krig.

Den afghanske Taliban-regering blander sig nu i Ruslands invasion af Ukraine. Taliban opfordrer Ukraine og Rusland til at forsøge ikke at forværre den nuværende situation mellem de to lande. Regeringen i Afghanistan frygter blandt andet, at civile kan blive dræbt. Det fremgår af en skriftlig udtalelse fra regeringen, som Abdul Qahar Balkhi har delt fredag på Twitter.

Abdul Qahar Balkhi er talsmand for det afghanske udenrigsministerium. - Afghanistan følger tæt situationen i Ukraine og udtrykker bekymring for civile drab. - Afghanistan opfordrer begge parter til at udvise tilbageholdenhed. Alle sider må holde igen med at tage positioner, der kunne intensivere vold, lyder det.

Taliban har siddet på regeringsmagten i Afghanistan siden september sidste år. Det skete, efter at Taliban i august indtog Afghanistans hovedstad, Kabul, uden kamp.

Den afghanske opfordring til Rusland og Ukraine kommer, efter at Rusland i de tidlige morgentimer torsdag angreb Ukraine. Siden meldes mere end 450 russere døde, mens 137 ukrainere menes at være døde. 316 ukrainere meldes derudover til at være blevet såret. Taliban håber, at Rusland og Ukraine kan stoppe krigen gennem dialog. - På linje med sin neutrale udenrigspolitik opfordrer Afghanistan begge sider af konflikten til at løse krisen gennem dialog og fredelige hensigter. - Afghanistan opfordrer også parter i konflikten til at være opmærksomme på at sikre livene for afghanere i Ukraine, lyder det i udtalelsen.

Fredag formiddag oplyser Ukraines forsvarsministerium, at russiske soldater er rykket ind i to bydele i hovedstaden Kijev.

Indbyggere i området opfordres til enten at søge i skjul eller hjælpe med at forsvare byen ved at angribe soldaterne med brandbomber.

/ritzau/