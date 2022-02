Øjenvidneberetning fra et Kiev under angreb: »Det er som om, folk kan mærke, at noget slemt er på vej«

Iklædt tunge vinterfrakker, trætte ansigter og bekymrede blikke befandt flere hundrede – måske tusind – indbyggere i Ukraines hovedstad, Kiev, sig fredag morgen i en underjordisk metrostation under byen. I ly for den krig, som byen blev en central brik i for lidt mere end et døgn siden.

En af dem er den 38-årige Saurabh Mis