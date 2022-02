Kina godkender russisk import af hvede på dagen for invasion

Kina har som et af de eneste større lande indtil videre afstået fra at kritisere den russiske præsident, Vladimir Putin, for at angribe Ukraine. Regeringen i Beijing har derimod torsdag godkendt import af russisk hvede. Den kinesiske melding kom, få timer efter at Putin indledte en ”militæroperation” i Ukraine.

Kinas træk ses som skridt, der kan afbøde virkningen af vestlige sanktioner mod Rusland, skriver nyhedsbureauet AP. Både EU og USA har torsdag varslet strenge sanktioner mod Rusland, der tidligt om morgenen angreb sit naboland. Sanktionerne rammer centrale sektorer og individer i Rusland. Den kinesiske regering opfordrer torsdag til at indlede forhandlinger, der kan løse krisen i Ukraine. - Vi håber stadig, at de involverede parter ikke vil opgive muligheden for at skabe fred og i stedet gå i dialog og forhindre, at situationen eskalerer yderligere, siger en talsmand for det kinesiske udenrigsministerium Hua Chunying ifølge AP.

Talsmanden beskriver ikke det russiske angreb i Ukraine som en invasion, men referer i stedet til det som russisk bevægelse. Det kinesiske bånd til Rusland er blevet stærkere under præsident Xi Jinping, som mødte Putin i denne måned i Beijing. Kinas køb af russisk gas har været en redning for den russiske regering de seneste år. Rusland har, siden landet annekterede Krim i 2014, været underlagt sanktioner fra Vesten. Regeringen i Beijing har tidligere givet USA og dets allierede skylden for at øge spændingerne omkring Ukraine. Den kinesiske beslutning om at godkende køb af russisk hvede møder kritik fra blandt andet Australiens premierminister, Scott Morrison. Han kalder det fredag ”uacceptabelt”.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters. - Man kan ikke kaste en redningsline til Rusland midt i en periode, hvor de invaderer et andet land. Det er simpelthen uacceptabelt, siger Morrison. Premierministeren tilføjer, at Australien vil udvide landets sanktioner mod Rusland. Det gælder blandt andet nye tiltag mod 300 russiske parlamentarikere, der stemte for at invadere Ukraine, siger han. Australien vil også samarbejde med Nato om at sende mere ”ikke-dødeligt” militærudstyr til Ukraine. USA’s præsident, Joe Biden, blev sent torsdag også spurgt ind til Kinas reaktion på Ruslands angreb. Her ville han ikke svare på, hvorvidt han har i sinde at opfordre den kinesiske præsident til at tilslutte sig Vestens bestræbelser på at isolere Rusland.

/ritzau/