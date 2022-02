Han betegner det som et ”fuldkommen meningsløst angreb fra russisk side”.

Det er ikke muligt at sige noget om, hvorvidt kraftværket er sikkert, tilføjer rådgiveren, Mikhailo Podoljak.

Oplysningen om, at russiske soldater har indtaget det nedsmeltede atomkraftværk, er ikke bekræftet fra anden side.

Torsdag eftermiddag kom de første meldinger om kampe nær det indkapslede atomkraftværk.

Den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, skrev på Twitter, at russiske styrker forsøger at tage kontrollen med området.

- Russiske besættelsesstyrker forsøger at overtage Tjernobyl. Vores forsvarsstyrker giver deres liv for, at tragedien fra 1986 ikke bliver gentaget.

- Jeg har rapporteret dette til den svenske statsminister. Dette er en krigserklæring mod hele Europa, skriver Volodimir Zelenskij.