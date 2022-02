Boris Johnson varsler hårde sanktioner mod Rusland

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, varsler en række skrappe sanktioner over for Rusland og landets præsident, Vladimir Putin.

Torsdag morgen invaderede Rusland Ukraine efter at have beskyldt landet for at begå overgreb på befolkningen dets østlige del.

Blandt de sanktioner, Boris Johnson præsenterer, er, at alle russiske banker udelukkes fra Storbritanniens markeder, der indføre en række nye handelsrestriktioner, og russiske Aeroflot får forbud mod at lande i Storbritannien.

En række russiske banker, blandet andet landets næststørste, vil få indefrosset sine aktiver i Storbritannien.

Ud over en lang stribe banker og russiske firmaer vil Storbritannien indføre en grænse for, hvor meget russiske statsborgere må have stående i britiske banker.