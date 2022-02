Russisk politi er torsdag aften lokal tid begyndt at anholde demonstranter, der er samlet i det centrale Moskva for at protestere mod krig i Ukraine.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Ria ifølge Reuters.

Torsdag advarede Ruslands regering sine egne borgere mod at deltage i demonstrationer mod den indledte offensiv i Ukraine.