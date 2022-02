Der er torsdag kampe nær det nedsmeltede atomkraftværk i Tjernobyl.

Den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, skriver på Twitter, at russiske styrker forsøger at tage kontrollen med området.

- Russiske besættelsesstyrker forsøger at overtage Tjernobyl. Vores forsvarsstyrker giver deres liv for, at tragedien fra 1986 ikke bliver gentaget.