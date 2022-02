Ukraine: 800 russiske soldater dræbt

BANGKOK

Der er fortsat stor forvirring om udviklingen på slagmarken i Ukraine. Efter de indledende bombardementer torsdag morgen er tropper tilsyneladende i færd med at omringe hovedstaden Kiev. Men den ukrainske militære ledelse påstår, at det russiske fremstød er blevet standset flere steder .

Præsident Volodymyr Zelenskij sagde i en tv-tale i aftes, at russiske tropper er tæt på Kiev, erklærede sig rede til at forhandle, erklærede at Ukraine var blevet overladt til sig selv og oplyste, at han og hans familie er bragt til et sikkert sted.