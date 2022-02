24/02/2022 KL. 19:50

For abonnenter På flugt fra Putin Med russiske angreb fra tre sider er der snart ikke flere sikre steder i Ukraine. Da russiske missiler slog ned i en militær lufthavn uden for Kramatorsk, vækkede de hele det lille hotel, hvor JP havde indrettet hovedkvarter tæt på frontlinjen. Senere ventede lange køer af biler på at fylde benzin på ved samtlige tankstationer ud af byen.

På vejen væk fra Kramatorsk torsdag morgen faldt der to bomber uden for byen og kl. ca. 5.45 var der yderligere bomber over byen.