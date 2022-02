Tyrkiet: Ruslands operation mod Ukraine er uacceptabel

Tyrkiets udenrigsministerium siger torsdag, at Ruslands militære operation mod Ukraine er uacceptabel, og det opfordrer Moskva til øjeblikkeligt at afslutte den ”uretfærdige og ulovlige” aktion, som truer den globale sikkerhed.

Ukraines ambassadør i Ankara meddelte tidligere, at den ukrainske regering havde bedt Tyrkiet om at lukke stræderne til Sortehavet for russiske skibe og vise solidaritet med Ukraine.