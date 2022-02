Nato varsler topmøde: Vi troede, at krig hørte historien til

- Freden på vores kontinent er blevet knust. Vi har nu krig i et omfang, som vi troede hørte historien til, siger han på et pressemøde i Bruxelles.

Den transatlantiske forsvarsalliance Nato vil fredag holde et topmøde med deltagelse af alliancens 30 ledere.

- Det sætter utallige civile liv i fare. Det drejer sig om angreb fra flere sider, som er målrettet militær infrastruktur og byer, siger Stoltenberg.

Det fremgår ikke umiddelbart, hvilke ledere der fredag deltager fysisk i topmødet i Bruxelles, og hvem der deltager virtuelt.

Mange europæiske ledere er i forvejen samlet til et EU-topmøde i Bruxelles.

Det vides dog ikke, om eksempelvis USA’s præsident, Joe Biden, deltager fysisk. Nato tæller blandt andet også Canada og Tyrkiet.

På torsdagens pressemøde bliver Stoltenberg spurgt, om han stadig vil tilbyde Ruslands præsident, Vladimir Putin, et møde for at diskutere situationen.