USA indfører sanktioner mod selskab bag Nord Stream 2

Biden oplyser, at beslutningen er koordineret med Tyskland. Tyskland har tidligere meddelt, at landet har bremset processen med at godkende gasledningen på grund af situationen med Ukraine og Rusland.

Blot at Biden har bedt sin administration om at indføre sanktioner mod Nord Stream 2 AG og dets ledende medarbejdere.

- Som jeg her gjort det klart, vil vi ikke tøve med at tage yderligere skridt, hvis Rusland fortsætter med at eskalere situationen, siger Biden i erklæringen.

Han mener, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, med sine handlinger har givet verden ”overvældende incitamenter til at rykke væk fra russisk gas”.

Rusland har anerkendt to udbryderrepublikker i det østlige Ukraine som selvstændige. Det har mødt stor fordømmelse fra Vesten. Tirsdag annoncerede EU og USA flere sanktioner mod Rusland som følge af udviklingen.

Onsdag følger USA op med sanktioner rettet mod gasledningen, som er et milliardprojekt.

- Jeg vil takke kansler Scholz (Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, red.) for hans tætte partnerskab og fortsatte dedikation for at holde Rusland ansvarlig for sine handlinger, udtaler Joe Biden.