USA: Russisk invasion kan fordrive fem millioner mennesker

Han har tidligere lagt op til, at Rusland vil sende ”fredsbevarende” styrker til det østlige Ukraine. Nærmere bestemt til de to udbryderrepublikker Luhansk og Donetsk.

Ved FN-samlingen udtaler også FN’s generalsekretær, António Guterres, sig om situationen.

- Verden står over for et farligt øjeblik. Jeg håber virkelig, at det ikke kommer.

- Den seneste udvikling i Ukraine giver grund til alvorlig bekymring, siger han.