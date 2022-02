Klimaforandringer forvandler natur til brandfarlige krudttønder

- Selv de mest ambitiøse bestræbelser på at få nedbragt udledningerne af drivhusgasser vil ikke kunne forhindre en dramatisk stigning i antallet af naturbrande, hedder det i rapporten fra FN’s Miljøprogram, Unep.

- Naturbrandes ødelæggende betydning for folks liv - socialt, helbredsmæssigt og psykologisk - vi være dybt traumatisk og meget langvarig, advarer forskere fra FN’s Fødevareprogram, FAO.

- Opvarmning gør planetens landskaber til ”krudttønder”. Og mere ekstremt vejr med stærke og tørre vinde vil få brandene til at blusse mere op, hedder det.

- Henimod slutningen af dette århundrede vil sandsynligheden for naturbrande hvert år af samme omfang som brandene i Australien i 2019-2020 være steget med 31-57 procent, skriver UNEPs forskere.

En nylig undersøgelse i tidsskriftet The Lancet konkluderede, at naturbrande gennemsnitligt forårsager over 30.000 dødsfald årligt. Undersøgelsen omfattede 43 nationer.

Næsten tre milliarder pattedyr, krybdyr, fugle og padder blev dræbt eller skadet under Australiens ødelæggende naturbrande i 2019-2020.