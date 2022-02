Forsker: Sanktioner får ikke Putin ud af det østlige Ukraine

Putin har investeret for meget politisk kapital til at trække sig fra det østlige Ukraine, mener forsker.

Sanktionerne fra EU, USA og Storbritannien vil ikke få Putin til at ændre kurs i forhold til det østlige Ukraine. Det vurderer seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen. - Putin har efterhånden investeret rigtig meget i det østlige Ukraine og blandt andet talt om folkedrab. Så det er vanskeligt for ham at gøre indrømmelser der. Derfor skal ikke forvente, at sanktionerne får ham til at trække sig, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Han tror dog, at sanktionerne alligevel kan få en effekt. De sender nemlig et signal til Putin om, at yderligere optrapning i andre dele af Ukraine vil føre til endnu hårdere sanktioner. Og de vil for alvor ramme russisk økonomi og centrale personer i Rusland. - Nu har EU, USA og Storbritannien vist, at man er villig til at lave sanktioner. Især de amerikanske sanktioner er hårde, og Tyskland har meget overraskende smidt Nord Stream 2 på bordet med det samme.

- Man har markeret, at vi allerede nu er på dette niveau. Og man har mange flere niveauer i sanktionerne, så det sender et signal om, at hvis Putin fortsætter, så følger vi med, siger Flemming Splidsboel Hansen.

/ritzau/