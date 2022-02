Ukraine har indkaldt militært personel af reserven

Zelenskij meddelte tirsdag, at han ville mobilisere reserven. Ved den lejlighed udelukkede han dog en generel mobilisering. Det skete, efter at Rusland har beordret soldater ind i det østlige Ukraine.

Det sker efter, at præsident Volodimir Zelenskij har udstedt et dekret. Det oplyser de væbnede styrker i hovedstaden Kijev.

Ukraine har onsdag givet militært personel af reserven i alderen 18-60 år ordre til at melde sig hos militæret.

En højtstående ukrainsk embedsmand med ansvar for national sikkerhed, siger, ifølge Reuters, at regeringen i Kijev planlægger at indføre nødretstilstand i hele landet - undtagen i regionerne Donetsk og Lugansk.

Reuters skriver også, at parlamentets medlemmer ved en afstemning har besluttet at give civile ret til at bære våben.

De ukrainske myndigheder udsendte onsdag en advarsel til landets indbyggere om ikke at besøge Rusland. De opfordrede desuden ukrainere, der er i Rusland, til at vende hjem til Ukraine ”øjeblikkeligt”.