Det ukrainske militær siger, at man har noteret 96 tilfælde af granat/morter/raket-beskydning fra separatisterne. Det er blandt andet gået ud over et kraftværk. Dagen før var tallet 84 beskydninger.

Du kan også læse en gennemgang fra vores sikkerhedspolitiske korrespondent af Ruslands militær. Et vendepunkt for militæret kom både i 2007, da præsident Putin på den årlige sikkerhedskonference i München pludselig udnævnte USA til hovedmodstander efter flere års optøning mellem Rusland og Vesten. Og året efter, i 2008, da Ruslands lynkrig mod Georgien udstillede, at store dele af de væbnede styrker var i en elendig forfatning, lyder det blandt andet i artiklen. Læs det hele her: