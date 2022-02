Familie frygter, at fængslet cubansk kunstner er dødssyg

Han har i syv måneder været låst væk i et topsikret fængsel vest for hovedstaden Havana, hvor han det meste af tiden har været i isolation.

I begyndelsen af februar fik Alcantaras kæreste et opkald fra et familiemedlem til en af systemkritikerens medfanger.

Ingen har hørt fra kunstneren siden 18. januar, hvor han fik lov at tale i telefon med sin kæreste. Det vides dog, at han siden har påbegyndt en sultestrejke, hvilket han har gjort før.

Kæresten fortalt efterfølgende til AFP, at hun i opkaldet fik at vide, at Alcantara ”ikke har det godt, at han har tabt sig meget, at han stort set ikke har styrke tilbage til at gå, og at han nærmest er stoppet med at tale”.

Ud over at være kendt som kunstner leder Alcantara også protestbevægelsen San Isidro. Det er en gruppe af kunstnere og intellektuelle, der kæmper for ytringsfrihed og andre rettigheder i det kommunistiske land.

Kunstneren blev anholdt 11. juli sidste år, da tusindvis af cubanere gik på gaderne i spontan protest mod landets dårlige økonomi og undertrykkelse af befolkningen.

Alcantara planlagde angiveligt at slutte sig til protesterne, men da han allerede var i myndighedernes søgelys, blev han anholdt, kort efter at han forlod sit hjem.