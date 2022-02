Blinken aflyser sit møde med Sergej Lavrov torsdag

USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, har aflyst sit møde med Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, torsdag.

Det oplyser han sent tirsdag aften dansk tid til journalister efter et møde med den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, i Washington D.C.

Blinken fortæller, at han tidligere på dagen sendte et brev til Lavrov, hvori han informerede ham om, at han ikke længere vil mødes med ham.