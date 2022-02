USA's sanktioner afskærer Ruslands regering fra vestlige penge

USA’s sanktioner kommer, efter at Rusland har anerkendt to udbryderrepublikker i det østlige Ukraine som uafhængige.

Rusland har også meddelt, at man planlægger at sende ”fredsbevarende” styrker til de to regioner - Luhansk og Donetsk.

Ifølge Biden er det ”bizart”, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, anerkender de to selvudråbte republikker som uafhængige.

- Det er begyndelsen på en russisk invasion af Ukraine.

- Han påstår, at disse regioner faktisk strækker sig længere, end de to områder han har anerkendt. Han opsætter et rationale for at tage mere territorium ved magt, siger Biden.