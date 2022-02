Forslag til sanktionerne blev fremlagt af EU-toppen tirsdag formiddag. Og tirsdag aften er sanktionerne blevet godkendt af medlemslandene.

I en oversigt over en samlet sanktionspakke lyder det blandt andet, at man agter at ramme banker, der finansierer det russiske militær. Man vil også gøre det sværere for Rusland at handle med EU.

Alle 351 medlemmer af det ene kammer i det russiske parlament - underhuset Duma - vil også blive ramt af sanktioner, oplyser Borrell. Det indebærer for eksempel rejseforbud og fastfrysning af formuer.