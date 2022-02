Putin erklærer fredsaftaler for det østlige Ukraine for døde

Aftalerne er fra 2014. De blev i sin tid indgået for at sikre ro i Donbass-regionen i det østlige Ukraine.

Med i aftalen er Rusland, Ukraine og separatisterne Donetsk og Luhansk.

I Vesten er Rusland blevet anklaget for at bryde aftalerne ved at anerkende de to republikker som uafhængige. Det gjorde Rusland mandag.

Putin afviser dog, at Rusland bærer ansvar i sagen. Han mener, at aftalerne døde, lang tid før Ruslands anerkendelse af de to republikker.

Han mener, at det er Ukraines skyld, at aftalerne ikke længere kan bruges.

Putins udtalelser kommer, efter at Føderationsrådet - det ene kammer i det russiske parlament - har givet præsidenten formel magt til at sende væbnede styrker til det østlige Ukraine.