Udrykningsstyrke indleder større militærøvelse fra Danmark

Under øvelsen vil danske soldater sammen med allierede ifølge forsvarsminister Morten Bødskov (S) sende materiel fra Danmark til Estland. Det er led i den generelle afskrækkelse rettet mod Rusland under den aktuelle Ukraine-krise.

De ti lande i forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Force (JEF), som er en udrykningsstyrke med rod i Nato, har tirsdag besluttet at gennemføre en militærøvelse med udgangspunkt i Danmark.

- Der vil i den kommende tid være store øvelser og træningsaktiviteter. En af dem tager afsæt i Danmark inden for ganske få dage faktisk, siger Morten Bødskov efter mødet på Belvoir Castle øst for den engelske by Nottingham.

JEF er et samarbejde, der blev søsat på et Nato-topmøde i 2014 som et supplement til Nato. Det er Storbritannien, som leder det. Der er også medlemmer som Sverige, der ikke er med i Nato.

På et pressemøde siger den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, at man over den kommende tid vil foretage øvelser i Østersøregionen. Øvelserne vil finde sted både til vands, til lands og i luften.