EU løfter sløret for sanktioner mod Rusland

- at ramme banker, der finansierer russisk militær og andre operationer i områderne Donetsk og Luhansk

- at ramme den russiske stat og regerings mulighed for adgang til EU’s kapital- og finansielle markeder og services for at begrænse finansieringen af eskalerende og aggressive politikker

- at ramme handel mellem de to udbryder-regioner og EU for at sikre, at de ansvarlige tydeligt kan mærke de økonomiske konsekvenser af deres ulovlige og aggressive handlinger.

De fire punkter fremgår af en fælles udtalelse fra EU-Kommissionen og Det Europæiske Råd, efter de 27 EU-landes ambassadører tirsdag formiddag enedes om tiltagene.