Talen kom som reaktion på, at Rusland tidligere mandag aften erklærede de to ukrainske udbryderrepublikker Luhansk og Dontesk som selvstændige stater.

En dundertale fra en måske lidt overraskende kant har de seneste timer taget nettet med storm, alt imens konflikten mellem Rusland og Ukraine eskalerer nærmest minut for minut. På et hasteindkaldt møde tirsdag nat i FN’s Sikkerhedsråd tog Kenyas FN-ambassadør Martin Kimani ordet. I en godt fem minutter lang tale opfordrede han Rusland til at undlade at invadere Ukraine ved at drage paralleller til kolonitiden i Afrika og den måde, landene efterfølgende tacklede selvstændigheden.

Siden er talen blevet delt som en steppebrand på sociale medier. »Kenya og næsten alle afrikanske lande er født ud af imperiernes fald. Vi tegnede ikke vores egne grænser. De blev tegnet i fjerne metropoler som London, Paris og Lissabon uden nogen tanke på de gamle nationer, som de skilte ad,« indledte han med henvisning til, at Rusland argumenterer for en invasion af Ukraine ved at påberåbe sig retten til at dele af ukrainsk territorie, som det var engang.

Hov, det her indhold benytter cookies På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Marketing og Statistik, det gør du her: opdater dit samtykke.

Ukraine blev først i 1991 en uafhængig stat med Sovjetunionens fald. Historisk set har landet i større og mindre grad været både selvstændigt, en del af Rusland og en række andre lande såsom Polen.

Martin Kimani pegede dog på, at de afrikanske lande – modsat Rusland – valgte at »forlige os med de grænser, vi arvede,« da grænserne først var trukket på ny. »Havde vi, da vi igen blev selvstændige, valgt at forfølge stater ud fra deres etnicitet, race eller religion, ville vi stadig føre blodige krige mange årtier senere,« sagde han og tilføjede: »I stedet valgte vi at se fremad mod en storhed, som ingen af vores nationer og befolkning hidtil har kendt til.« Martin Kimani anerkendte i sin tale, at man som to befolkningsgrupper, der engang har været én, kan føle trang til at forene sig trods forskellige grænser. Han advarede dog på det kraftigste mod, at det skulle ske ved magt.

»Dette er normalt og forståeligt. Hvem ønsker ikke, at blive genforenet med deres ophav og finde et fælles formål med dem? Men vi må fuldende vores genoprejsning af gløderne fra de døde imperier på en måde, der ikke sender os tilbage til nye former for dominans og undertrykkelse.«

FN-mødet blev hasteindkaldt efter, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, mandag aften i en tale meddelte, at landet nu anerkender de to de selvudnævnte udbryderrepublikker i Ukraine, Donetsk og Luhansk, som selvstændige.

Samtidig meddelte han, at han har beordret såkaldte »fredsbevarende tropper« til republikkerne. En manøvre, der siden på det kraftigste er blevet fordømt af Vesten, og som har fået EU til at drøfte voldsomme sanktioner mod Rusland. EU-ambassadørerne mødes tirsdag kl. 17 for at drøfte sanktionerne.