Ukraines præsident overvejer at bryde bånd til Rusland

- Jeg har modtaget en anmodning fra udenrigsministeriet om at undersøge spørgsmålet om at afbryde båndene mellem Ukraine og Rusland, siger han.

Zelenskij siger tirsdag desuden, at der bør indføres sanktioner mod Rusland straks. Der er ingen grund til at vente på yderligere optrapning, lyder det.

At have diplomatiske bånd til andre lande betyder blandt andet, at man sender repræsentanter til modpartens ambassade.

Ifølge Zelenskij er Putins melding en forløber for yderligere russisk offensiv.

- Vi tror, at Rusland med denne beslutning prøver at danne et juridisk grundlag for yderligere militær aggression mod Ukraine og dermed en overtrædelse af alle internationale forpligtelser, siger Zelenskij.

Det russiske præsidentkontor har tirsdag meddelt, at man ikke har noget ønske om at bryde de diplomatiske bånd til Ukraine.

- Den russiske side er stadig åben for diplomatisk kontakt på alle niveauer.

- Det hele afhænger af vores modstander, siger Dmitrij Peskov, der er talsmand for det russiske præsidentkontor.