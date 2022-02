Separatister anklager ukrainere for drab på tre civile

Ifølge Tass er det Eduard Basurin, næstkommanderende fra separatistbevægelsen i Donetsk, der har fremlagt anklagen. Han hævder, at ukrainske gerningsmænd skal have stået bag en eksplosion ved en vej.

- Som et resultat af terrorangrebet er tre civile blevet dræbt, da de kørte på motorvejen i et køretøj, siger Eduard Basurin ifølge Tass.

Ukraine og Rusland befinder sig i en yderst anspændt konflikt og er i dagevis kommet med modstridende meldinger om offensiver i det østlige Ukraine.

USA har tidligere meddelt, at man frygter, at Rusland vil iscenesætte en ukrainsk provokation for at retfærdiggøre en invasion af Ukraine.