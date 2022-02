Tonga er tilbage online efter over en måneds nedbrud

Katastrofen, der ramte 15. januar, fik Tonga til at gå i sort, og i flere dage var det stort set umuligt overhovedet at få kontakt til den lille østat.

Stillehavsnationen Tonga er tilbage online, godt en måned efter at landet blev ramt af et voldsomt vulkanudbrud og efterfølgende tsunamibølger.

Det skyldtes blandt andet, at et stort undersøisk kabel var blevet revet over.

Det er det kabel, der nu er blevet repareret, lyder det.

- Folk på hovedøen vil have adgang stort set med det samme, siger James Panuve fra Tongas kabeltjeneste ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Beboere i Tonga har den seneste måneds tid kæmpet for at komme online ved hjælp af hjemmebryggede satellitløsninger.

Samtidig har reparationsskibet ”Reliance” været i fuld gang med at ordne det ødelagte kabel. Det har taget 20 dage at erstatte et 92 kilometer langt stykke kabel, der udgør en del af et i alt 827 kilometer langt kabel.