FN advarer om risiko for stor konflikt med Rusland

Ifølge DiCarlo er risikoen for en ”meget stor konflikt” reel. Hun understreger, at sådan et scenarie skal forhindres for enhver pris.

Mødet er kommet i stand, efter at Ruslands præsident, Vladimir Putin, mandag traf beslutning om at anerkende Donetsk og Lugansk som uafhængige republikker.

På mødet understreger FN-chefen også, at verdensorganisationen støtter fuldstændig op om Ukraines suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet.

Den amerikanske FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, siger på mødet, at det er ”noget sludder”, når Rusland hævder at ville sende soldater til det østlige Ukraine for at bevare freden.

Hun tilføjer, at Ruslands beslutning vil få alvorlige konsekvenser i ”Ukraine, Europa og resten af verden”.

Greenfield beskylder samtidig Rusland for at have anerkendt udbryderrepublikkerne for at skabe påskud for en yderligere invasion af Ukraine.

Samme melding kom fra Nato mandag.

Ifølge USA har Rusland udstationeret cirka 150.000 soldater nær Ukraines grænser. Rusland har gentagne gange afvist, at landet har planer om en invasion.