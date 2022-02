BANGKOK

Et hasteindkaldt møde i FN’s Sikkerhedsråd og trusler om nye forstærkede sanktioner både mod de to oprørske republikker og mod Rusland er nogle af konsekvenserne, efter præsident Vladimir Putins beslutning om at sende russiske soldater ind i de to pro-russiske regioner Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine.