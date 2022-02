Omkring 60 døde under eksplosion i guldmine i Burkina Faso

Billeder fra provinsen viser et stort eksplosionsramt område omgivet af ødelagte træer og blikhuse. Flere lig ligger på jorden dækket af klæder.

Det er uklart, hvilken guldmine eksplosionen præcist fandt sted i.

Burkina Faso er hjemsted for flere store guldminer, der er drevet af internationale virksomheder.

Der findes også hundredvis af mindre guldminer, der opererer uden tilsyn eller regulering.

Børn arbejder ofte i de uofficielle guldminer, og ulykker er relativt almindelige.

Burkina Faso er et af verdens mindst udviklede lande. Det er også jævnligt under angreb fra islamistiske grupper med tilknytning til al-Qaeda og Islamisk Stat (IS).