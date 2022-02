Ruslands præsident, Vladimir Putin, har beordret landets forsvarsministerium til at sende soldater til udbryderrepublikkerne Lugansk og Donetsk i det østlige Ukraine.

Det skriver Reuters mandag aften.

Ifølge den russiske regering skal soldaterne på en fredsbevarende mission.

Det fremgår ifølge Reuters af to dekreter, som Putin tidligere mandag underskrev for at anerkende de to udbryderrepublikker som uafhængige.