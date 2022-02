EU og USA lover sanktioner efter Putins træk i Østukraine

Også USA varsler sanktioner. Det fremgår af en erklæring fra Det Hvide Hus. Her oplyses det, at USA havde forventet sådan et træk fra Rusland. Derfor er man klar til at reagere med det samme.

Minsk-aftalerne er fra 2014. Aftalen blev i sin tid indgået for at sikre ro i Donbass-regionen i det østlige Ukraine. De selverklærede republikker Lugansk og Donetsk ligger i Donbass-regionen.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, mener, at Rusland forsøger at skabe et påskud for at invadere Ukraine. Lignende kritik af Ruslands ageren under konflikten har han og øvrige vestlige stormagter også fremført tidligere.

- Moskva fortsætter med at puste til konflikten i det østlige Ukraine ved at sørge for økonomisk og militær støtte til separatisterne.

- Det er også et forsøg på at skabe et påskud for at invadere Ukraine endnu en gang, siger han i en erklæring.

Han tilføjer, at Rusland ødelægger forsøgene på at finde en løsning på konflikten. Derudover mener han - ligesom EU’s ledere - at Rusland bryder Minsk-aftalerne.